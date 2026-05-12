Um homem de 34 anos foi preso na manhã dessa segunda-feira (11) após desacatar, ameaçar e resistir a uma abordagem da Polícia Militar na região central de Senhora de Oliveira.

Segundo a PM, os militares realizavam patrulhamento de rotina quando encontraram três homens visivelmente embriagados promovendo desordem e algazarra em via pública. Dois deles obedeceram às ordens policiais, mas o terceiro reagiu de forma agressiva durante a abordagem.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito se recusou a colaborar, passou a xingar os policiais e fez ameaças contra a equipe. Devido à resistência, os militares utilizaram técnicas de imobilização para conter o homem.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de desacato, resistência, desobediência e ameaça, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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