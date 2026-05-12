Um caminhão carregado com leite, maionese e derivados ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desta terça-feira (12), na rodovia MG-133, nas proximidades de Piau.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na altura do km 771 da rodovia. O motorista e o passageiro conseguiram sair da cabine antes que as chamas se espalhassem e não ficaram feridos.

As equipes realizaram o combate ao fogo e o trabalho de rescaldo, mas o veículo foi totalmente consumido pelas chamas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

O caminhão permaneceu às margens da rodovia e, conforme os bombeiros, o trânsito não sofreu impactos significativos durante o atendimento da ocorrência.

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