Um homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de aves silvestres nessa terça-feira (12), no Bairro Santa Edwiges, em Ubá. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu frascos de lança-perfume, munições, materiais utilizados para embalar drogas e dois pássaros da espécie coleiro mantidos sem autorização.

Segundo a ocorrência, a operação foi realizada após denúncias apontarem tráfico de drogas, posse de arma de fogo e comércio ilegal de aves silvestres na residência do suspeito.

Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram quatro frascos de lança-perfume, diversos recipientes utilizados para dosagem de entorpecentes, munições e um coldre. Também foram apreendidos dois pássaros silvestres mantidos de forma irregular.

O suspeito foi preso e encaminhado ao Hospital Santa Isabel para realização de exames de praxe. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ubá.

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