Cinco suspeitos ligados ao Comando Vermelho tiveram as prisões preventivas decretadas após serem presos durante uma operação que impediu um roubo mediante sequestro, na noite do último sábado (9) em Rodeiro, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Civil, o grupo é investigado por participação em mais de 20 crimes patrimoniais registrados na região.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (12) durante coletiva realizada na Delegacia de Polícia em Cataguases. De acordo com as investigações, os suspeitos planejavam invadir a casa do proprietário de um correspondente bancário e manter a família sob ameaça para cometer o roubo.

A ação foi frustrada após monitoramento realizado pelas delegacias de Cataguases, Ubá, Rio Pomba e Visconde do Rio Branco. Segundo a Polícia Civil, o grupo vinha sendo investigado desde setembro do ano passado.

Durante a operação, quatro suspeitos, com idades entre 18 e 46 anos, foram abordados no momento em que tentavam entrar na residência das vítimas. Eles estavam armados e portavam objetos como pé de cabra, fitas adesivas, combustível e isqueiros.

O quinto investigado, de 19 anos, foi preso nas proximidades após tentar fugir ao perceber a chegada das equipes policiais. Conforme a investigação, ele atuava como “batedor”, responsável por monitorar movimentações policiais e alertar os demais integrantes do grupo.

Ainda segundo a Polícia Civil, o veículo utilizado pelos suspeitos havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro e circulava com sinais identificadores adulterados.

As investigações apontam que a organização criminosa atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre os integrantes, e utilizava veículos clonados para dificultar a identificação durante os crimes.

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