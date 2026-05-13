Um homem de 39 anos, responsável por um pátio investigado por supostas fraudes no setor de remoção, guarda e leilão de veículos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil (PC) nessa terça-feira (12) em Carangola, durante a segunda fase da operação “Reboque Maldito”. Outro suspeito, de 60 anos, também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Segundo informações da PC, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 11 munições intactas, quatro munições deflagradas e três celulares.

Segundo a investigação, há indícios de corrupção ativa, crimes tributários, cobranças consideradas abusivas relacionadas à remoção e estadia de veículos, além de possíveis fraudes em leilões de automóveis.

De acordo com a Polícia Civil, a operação é um desdobramento da primeira fase da investigação, realizada em fevereiro deste ano, quando mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos em um pátio de veículos da região.

As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a dimensão das irregularidades apuradas no caso.