Um acidentee entre uma Kombi utilizada no transporte escolar da Prefeitura de Andrelândia e uma Saveiro deixou seis estudantes feridos na tarde dessa segunda-feira (12), na rodovia LMG-866. Após o impacto, os dois veículos saíram da pista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 12h20, na altura do km 10 da rodovia. De acordo com os relatos apurados no local, a colisão ocorreu no momento em que a Kombi realizava uma conversão à esquerda, enquanto a Saveiro fazia uma ultrapassagem no mesmo sentido da via.

No veículo escolar estavam seis estudantes, dois adolescentes e quatro crianças, que sofreram apenas ferimentos leves. Todos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Andrelândia, onde receberam atendimento médico.

Os motoristas realizaram o teste do bafômetro, e os resultados foram negativos para consumo de álcool.

A perícia técnica foi acionada, mas não compareceu ao local devido à natureza leve das lesões. Após fiscalização, os veículos foram liberados.

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