Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nessa terça-feira (12) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Bairro Dom Oscar, em Congonhas. Na casa do suspeito, a Polícia Militar apreendeu cocaína, maconha, skank, derivados de haxixe, além de materiais utilizados no preparo e comercialização de entorpecentes.

Segundo a ocorrência, a operação foi realizada após levantamentos apontarem a prática de tráfico de drogas no imóvel. Durante as buscas, os militares encontraram uma barra de cocaína, uma barra de maconha, cerca de 2 quilos e uma porção de skank, além de quatro tabletes de dry e ice, derivados da maconha e do haxixe.

Também foram apreendidos três balanças de precisão, um liquidificador industrial, insumos para refino de drogas, embalagens utilizadas para armazenamento dos entorpecentes e uma réplica de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito admitiu ser o proprietário dos materiais encontrados na residência.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil junto com os materiais apreendidos.

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