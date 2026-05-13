Um acidente envolvendo três veículos deixou quatro pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (13) na BR-267, em Bicas. A colisão aconteceu por volta das 11h30, na altura do km 63,9, próximo à comunidade de São Manoel.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Juiz de Fora. O estado de saúde delas não foi divulgado.

A pista chegou a ter o trânsito afetado durante o atendimento da ocorrência, mas foi totalmente liberada após os trabalhos das equipes no local.

Ainda de acordo com a PRF, detalhes sobre as causas do acidente só serão divulgados após a conclusão do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.

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