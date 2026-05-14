Duas pessoas, de 32 e 46 anos, ficaram gravemente feridas após um acidente entre um carro e uma carreta na tarde desta quarta-feira (13), na BR-265, em Barbacena. A colisão aconteceu na altura do km 217 da rodovia, em um trecho de curva, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e perícia da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, quando as equipes chegaram ao local, os ocupantes do carro já recebiam atendimento dos bombeiros e apresentavam ferimentos graves. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Barbacena.

O conjunto trator da carreta ficou parado no sentido crescente da rodovia, com pequenas avarias na parte frontal. O motorista não sofreu ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito precisou ser totalmente interditado para garantir a segurança das equipes de resgate e preservar a área do acidente.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e, após os procedimentos, a pista foi liberada.

Tags:

acidente | BR | C | Carreta | Carro | De | Feridos