Um motociclista de 38 anos morreu após um grave acidente entre uma moto e um Fiat Palio na noite desta quarta-feira (20), na MG-126, em Rochedo de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro teria rodado na pista e invadido a contramão em um trecho com forte neblina, atingindo a motocicleta no km 30 da rodovia.

De acordo com o SAMU, o motociclista foi encontrado em parada cardiorrespiratória, com múltiplas fraturas expostas nos membros superior e inferior esquerdos e grande perda de sangue. Durante o atendimento, os socorristas conseguiram reverter a parada cardiorrespiratória em duas ocasiões durante o atendimento. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital São João, em São João Nepomuceno, para estabilização antes de uma possível transferência para Juiz de Fora, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu.

O motorista do Fiat Palio relatou aos policiais que seguia no sentido Bicas–São João Nepomuceno quando, ao fazer uma curva, encontrou a motocicleta sobre a faixa amarela. Ele afirmou ainda que a forte neblina prejudicava a visibilidade e que tentou desviar o veículo, mas não conseguiu evitar a colisão.

Já o motociclista, conforme relato repassado pela equipe de resgate antes do agravamento do quadro, afirmou que o carro perdeu o controle, rodou na pista e invadiu a contramão antes da batida.

O condutor do automóvel realizou teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool.

A motocicleta precisou ser removida da pista após vazamento de combustível. A perícia técnica foi acionada, mas não compareceu ao local.

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