A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou, entre quarta-feira (21) e quinta-feira (22), operações em Coimbra, Cataguases e Divino que terminaram com a apreensão de aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro. Ao todo, dez pássaros da fauna brasileira foram recolhidos e os responsáveis responderão por crimes ambientais.

Em Coimbra, na Zona da Mata, os militares encontraram quatro aves silvestres mantidas sem registro e sem anilhas de identificação em uma residência. Foram apreendidos um coleiro, um trinca-ferro e dois canários-da-terra, todos mantidos em gaiolas individuais.

Segundo a ocorrência, o morador, de 44 anos, confirmou ser proprietário dos animais e permitiu a entrada da equipe na residência. Os policiais aplicaram multa de R$ 9.553,33 e determinaram a suspensão da atividade irregular. As aves foram soltas na natureza após avaliação e as gaiolas destruídas. O homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deverá comparecer ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Viçosa.

Já em Cataguases, os militares localizaram três pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro sem autorização ambiental. Um homem de 36 anos foi autuado e recebeu multa de R$ 5.471,45.

Os pássaros também foram apreendidos e devolvidos à natureza, enquanto as gaiolas foram destruídas. O suspeito assinou um TCO e responderá pelo crime ambiental.

Em Divino, na região da Zona da Mata, a Polícia Militar Ambiental encontrou três aves da espécie tico-tico mantidas em gaiolas na varanda de uma residência rural. As aves estavam sem anilhas de identificação e apresentavam características silvestres.

O responsável, um homem de 62 anos, foi preso. A operação terminou com apreensão das aves e das gaiolas, além da aplicação de multas que somam R$ 7.816,36.

Os casos foram registrados com base na Lei de Crimes Ambientais, que proíbe manter animais silvestres em cativeiro sem autorização dos órgãos competentes.

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