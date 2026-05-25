Um homem de 43 anos foi preso na noite deste domingo (24) após ameaçar a ex-companheira e resistir à abordagem policial em São Tiago. Segundo a Polícia Militar, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria feito ameaças utilizando uma faca.

De acordo com a ocorrência, durante a intervenção policial, o homem reagiu à prisão, investindo contra os militares. Um policial ficou ferido e houve danos materiais durante a ação.

Após ser contido, o suspeito foi preso em flagrante.

A arma utilizada nas ameaças foi apreendida pela Polícia Militar.

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