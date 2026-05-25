Um homem de 35 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira (25) durante a operação Voz de Tamar, realizada pela Polícia Civil em Muriaé. O suspeito é investigado por estupro e foi localizado no imóvel onde morava e mantinha um comércio de estética automotiva, apontado pelas investigações como local do crime.

Durante a ação, conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão para recolher possíveis provas relacionadas ao caso.

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e uma arma de fogo registrada em nome do investigado, que possui autorização como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). Também foi realizada a coleta de material genético para exames periciais.

De acordo com a investigação, o homem utilizava uma imagem associada à religiosidade e à moralidade para conquistar a confiança das vítimas e facilitar a aproximação.

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A delegada Nathalia Magalhães afirmou que a operação também busca incentivar possíveis vítimas a denunciarem casos semelhantes.

As investigações seguem sob sigilo. A Polícia Civil informou que não descarta a existência de outras vítimas.

Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

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