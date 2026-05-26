Um idoso de 77 anos ficou ferido após ser atingido pela roda de um caminhão na manhã desta segunda-feira (25), no Centro de Santos Dumont. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima sofreu traumatismo craniano, fratura na pelve e múltiplos ferimentos pelo corpo.

O acidente aconteceu na Rua Doutor Guilherme de Castro. De acordo com o SAMU, a roda teria se soltado do caminhão e atingido o pedestre.

O homem apresentava escoriações nas pernas e na mão esquerda, além de traumatismo craniano com ferimento na região frontal da cabeça. Ele foi socorrido inicialmente para o Hospital de Misericórdia de Santos Dumont.

Na unidade hospitalar, exames constataram fratura na pelve e politrauma. Ainda segundo o atendimento médico, o paciente chegou a apresentar perda de consciência enquanto permanecia internado.

Por volta das 21h, o idoso foi transferido para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.

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