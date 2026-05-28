Um homem de 60 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (27) após a Polícia Militar localizar uma plantação de maconha em um imóvel no Bairro São José, em Barbacena.

Segundo a PM, a ocorrência teve início após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia Unificado informando sobre tráfico de drogas no local.

Durante observação tática, os militares visualizaram um plantio de substância semelhante à maconha em um terreno anexo à residência. Após entrarem no imóvel, os policiais surpreenderam o suspeito e encontraram, em diferentes pontos da casa, 17 pés de cannabis, sementes, folhas secas da substância e R$2.370 em dinheiro.

Com apoio de um cão farejador, a equipe também localizou duas sacolas contendo material com características de maconha escondidas no galinheiro e na cozinha da residência.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil junto com todo o material apreendido.

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