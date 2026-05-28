Uma mulher de 31 anos foi presa nesta quinta-feira (28) durante a segunda fase da operação Rapina, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais em Cataguases. Segundo as investigações, ela é suspeita de integrar uma organização criminosa ligada a uma facção responsável por roubos violentos, explosões de agências bancárias, extorsões e sequestros em cidades da Zona da Mata e de outras regiões do estado.

A prisão ocorreu em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Civil, a investigada teria participado de um roubo registrado em março deste ano no município de Dona Euzébia.

Com a nova prisão, já são 17 suspeitos detidos ao longo das investigações conduzidas pela corporação.

Segundo a Polícia Civil, a mulher também é investigada por ter oferecido a própria residência como esconderijo para um suspeito foragido envolvido em um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido nesta quarta-feira (27), em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. O homem, no entanto, não foi localizado.

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As investigações apontam ainda que integrantes do grupo participaram do planejamento de uma tentativa de roubo ocorrida no último dia 9 de maio, em Rodeiro. Na ocasião, cinco suspeitos foram presos durante operação integrada das delegacias de Cataguases, Ubá, Rio Pomba e Visconde do Rio Branco.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo pretendia invadir a casa do proprietário de um correspondente bancário e manter a família refém durante toda a madrugada para facilitar o roubo. Os investigados utilizavam veículo clonado, armas e equipamentos normalmente empregados em ações criminosas violentas.

A corporação também atribui ao grupo a explosão de uma agência bancária registrada em abril deste ano em Guidoval, além de outros crimes patrimoniais violentos praticados na Zona da Mata.

Segundo as investigações, a organização criminosa possui estrutura organizada, divisão de funções e uso de armamento pesado e veículos adulterados nas ações criminosas.

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