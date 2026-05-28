Um adolescente de 13 anos morreu carbonizado durante um incêndio em uma residência na manhã desta quinta-feira (28), em Andrelândia. A avó do jovem, de 69 anos, sofreu queimaduras em cerca de 45% do corpo ao tentar resgatá-lo e foi encaminhada para atendimento médico em São João del-Rei.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao imóvel, as chamas já haviam sido controladas por vizinhos. Os militares realizaram o trabalho de rescaldo, isolaram a área e avaliaram as condições de segurança da residência junto à Defesa Civil.

O corpo do adolescente foi encontrado sobre uma cama no quarto atingido pelo incêndio. De acordo com os bombeiros, o jovem era portador do transtorno do espectro autista e estava sozinho no cômodo no momento do incêndio.

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Ainda conforme relatos apurados no local, a avó do adolescente estava no banheiro quando o fogo começou. Ao perceber o incêndio, ela tentou salvar o neto, mas acabou sofrendo diversas queimaduras.

A Polícia Civil realizou perícia no imóvel e vai investigar as causas do incêndio. Até o momento, não há confirmação sobre o que teria provocado as chamas.

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