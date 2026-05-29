Um homem de 58 anos morreu após ser atropelado por um trem no fim da manhã desta quinta-feira (28), na altura do km 14 da linha férrea em Antônio Carlos.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída às margens da ferrovia, sem sinais vitais aparentes. Uma equipe médica esteve no local e confirmou o óbito, causado pelo forte impacto da colisão.

De acordo com relato do maquinista, o homem caminhava sobre os trilhos quando foi avistado pela composição. O condutor afirmou ter acionado a buzina para alertá-lo, mas a vítima não conseguiu deixar a linha férrea a tempo e acabou sendo atingida e arremessada para fora dos trilhos.

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Após o acidente, o maquinista parou a composição e acionou equipes de socorro.

Moradores da região relataram aos policiais que a vítima era vista com frequência caminhando pela linha férrea e já havia sido orientada anteriormente sobre os riscos da prática.

A perícia técnica e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena estiveram no local para os procedimentos de praxe.

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