Uma casa unifamiliar onde vivem dez pessoas, entre elas sete crianças e adolescentes, foi parcialmente destruída por um incêndio na manhã deste sábado (30), na Rua Vereador João Venâncio dos Reis, no bairro Vila Esperança, em Santos Dumont. Apesar dos danos materiais e estruturais, ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h30 em um dos quartos localizados no segundo pavimento da residência e se espalhou rapidamente para outros cômodos. A causa do fogo ainda não foi identificada, mas há suspeita de falha na instalação elétrica.

O imóvel, construído em alvenaria, possui quatro quartos, sala, cozinha e banheiro. As chamas destruíram roupas provenientes de doações, camas, guarda-roupas, dois sofás, uma televisão e diversos outros pertences dos residentes.

Além dos prejuízos materiais, parte da cobertura da residência desabou. O incêndio também comprometeu uma parede divisória entre a sala e a escada de acesso ao segundo andar, causando danos à estrutura do imóvel.

Todos os moradores conseguiram deixar a casa a tempo e não sofreram ferimentos nem intoxicação por fumaça.

O combate às chamas mobilizou duas viaturas e seis militares do Corpo de Bombeiros. A operação durou cerca de duas horas e consumiu aproximadamente 2 mil litros de água. Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos.

Representantes da Defesa Civil estiveram no local e acionaram um engenheiro da Secretaria Municipal de Obras para avaliar as condições estruturais da residência.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que irá providenciar alojamento para os moradores desalojados. Segundo os órgãos municipais, que já são acompanhados pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pelo Conselho Tutelar devido a uma situação de vulnerabilidade social.

As causas do incêndio deverão ser apuradas.

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