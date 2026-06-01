Uma jaguatirica ferida após um possível atropelamento foi localizada na manhã desta segunda-feira (1º) por equipes do Corpo de Bombeiros e do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em uma área de mata às margens da MG-353, próximo à entrada da cidade de Piau. O animal havia sido encontrado inicialmente na noite desse domingo (31), mas conseguiu escapar antes de ser capturado. As equipes agora trabalham para realizar a contenção de forma segura e encaminhá-lo para avaliação veterinária especializada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por meio do telefone 193 após a informação de que um animal silvestre de médio porte, inicialmente apontado como uma onça, estaria ferido às margens da rodovia.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a jaguatirica com sinais compatíveis com ferimentos provocados por atropelamento e iniciaram os procedimentos de captura utilizando equipamentos apropriados para contenção de fauna silvestre.

No entanto, devido à baixa visibilidade durante a noite e ao fato de o animal ainda conseguir se locomover, a jaguatirica entrou em uma área de mata próxima à rodovia antes que pudesse ser capturada.

Os bombeiros realizaram buscas na região, percorrendo trilhas e áreas próximas ao último local onde o felino foi visto, mas não conseguiram localizá-lo naquele momento.

Com o retorno das equipes ao local na manhã desta segunda-feira, o animal foi novamente encontrado. Segundo os bombeiros, está sendo elaborada uma estratégia para que a captura ocorra com segurança, evitando riscos tanto para a jaguatirica quanto para os profissionais envolvidos na operação.

Após a contenção, o animal deverá ser encaminhado para atendimento veterinário e avaliação de seus ferimentos.

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