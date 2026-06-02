Seis pessoas foram indiciadas pela morte de um homem de 46 anos ocorrida em outubro de 2025, em Guiricema, na Zona da Mata mineira. Segundo as investigações, a vítima foi mantida em cárcere privado, torturada e assassinada em uma ação com características do chamado "tribunal do crime". Após o homicídio, os suspeitos teriam incendiado o corpo na tentativa de ocultar vestígios. Cinco investigados já foram presos, enquanto um homem de 31 anos segue foragido.

De acordo com o inquérito, o corpo da vítima foi encontrado posteriormente em um imóvel abandonado, já em avançado estado de decomposição. As apurações apontaram que os envolvidos tiveram diferentes níveis de participação no crime.

Durante a investigação, foram reunidos depoimentos, laudos periciais, exames necroscópicos, análises de celulares e dados telemáticos, que ajudaram a esclarecer a dinâmica dos fatos e identificar os suspeitos.

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Os seis investigados foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante meio cruel, além de ocultação e destruição de cadáver e coação no curso do processo, conforme a participação atribuída a cada um.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que darão continuidade aos procedimentos legais do caso.