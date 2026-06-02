Um homem suspeito de furtar duas farmácias no Centro de Viçosa foi preso pela Polícia Militar após ser identificado por imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos. Durante a abordagem, ele tentou se desfazer dos produtos furtados, arremessando os materiais pela janela dos fundos da residência onde foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, os furtos foram registrados em duas farmácias da cidade. Após a análise das imagens dos sistemas de monitoramento, os policiais conseguiram identificar o suspeito e iniciaram buscas para localizá-lo.

O homem foi encontrado em sua residência. No momento da chegada dos militares, ele tentou jogar pela janela os produtos que, segundo a polícia, eram provenientes dos furtos, mas foi impedido pelos agentes.

Os materiais foram recuperados e apreendidos. O suspeito não resistiu à prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O caso será investigado pela Polícia Civil.