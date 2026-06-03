Uma criança de 3 anos morreu após um incêndio atingir uma residência na tarde desta terça-feira (2), em Dores de Campos, no Campo das Vertentes. O menino foi encontrado inconsciente dentro do imóvel, socorrido para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa, composta por cinco cômodos, estava tomada pelas chamas quando o socorro foi acionado. A mãe da criança e outro filho conseguiram deixar o imóvel a tempo, mas o menino permaneceu no interior da residência.

Antes da chegada dos bombeiros, equipes da Defesa Civil do município conseguiram controlar as chamas com o auxílio de um caminhão-pipa e retirar a criança da casa. O menino foi encaminhado para atendimento médico por moradores da região, porém morreu na unidade de saúde. As primeiras avaliações indicam que ele sofreu queimaduras em aproximadamente 80% do corpo.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o incêndio já havia sido controlado. Os militares realizaram o trabalho de rescaldo e avaliaram as condições estruturais do imóvel.

De acordo com as informações repassadas pela mãe aos militares, ela estava em outro cômodo quando percebeu o início do incêndio, que teria começado na sala. Ela conseguiu sair da residência com uma das crianças, mas não conseguiu localizar o filho de 3 anos em meio à fumaça e às chamas.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Como não houve testemunhas que presenciaram o início do fogo, a origem das chamas será investigada. A Perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os levantamentos necessários.

Tags:

Casa | incêndio