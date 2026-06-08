Um homem de 33 anos foi autuado em mais de R$ 37 mil por desmatamento irregular de aproximadamente 3,6 hectares de vegetação nativa na zona rural de Alto Rio Doce, no último dia 2 de junho. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Meio Ambiente na localidade de Vitorino, onde as atividades foram suspensas após a fiscalização.

Durante patrulhamento, os militares flagraram dois tratores realizando a supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Segundo a polícia, ao perceberem a aproximação da equipe, os operadores das máquinas fugiram. Um deles abandonou o trator e correu para uma área de mata, enquanto o outro escapou conduzindo o veículo por uma estrada vicinal de difícil acesso, impedindo o acompanhamento da viatura.

Após diligências, os militares identificaram o proprietário da área. Conforme a fiscalização, além do desmatamento, houve retirada de produtos da flora nativa oriundos de exploração florestal sem licença dos órgãos ambientais.

Foi lavrado um Auto de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), totalizando R$37.634,35. As atividades na área foram imediatamente interrompidas.

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