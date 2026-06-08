Um visitante de 56 anos morreu na tarde da última sexta-feira (5) após sofrer um mal súbito durante uma trilha no Parque Estadual do Ibitipoca, em Lima Duarte. Ele fazia o passeio acompanhado da esposa e dos filhos quando passou mal em um trecho próximo à saída da unidade.

Segundo informações divulgadas pela administração do parque, equipes de atendimento foram acionadas assim que a situação foi identificada. Funcionários do parque e da concessionária responsável pelas atividades de visitação prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Apesar do atendimento realizado no local, o visitante não resistiu.

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Ainda de acordo com a administração do Parque Estadual do Ibitipoca, durante a ocorrência foram adotadas medidas de apoio e acolhimento aos familiares da vítima.





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