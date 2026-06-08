Um homem de 59 anos morreu na manhã desta segunda-feira (8) após o carro que conduzia ser atingido por uma locomotiva em uma passagem ferroviária entre os municípios de Alfredo Vasconcelos e Barbacena. Com o impacto, o automóvel foi arrastado por aproximadamente 200 metros ao longo da linha férrea.

O acidente ocorreu por volta das 8h50, no km 400 da ferrovia, entre os pátios de Engenheiro Drumond e Simão Tamm. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma composição da MRS e um Volkswagen Gol.

De acordo com o relato do maquinista, o motorista teria tentado atravessar a linha férrea quando o trem se aproximava. A composição não conseguiu parar a tempo para evitar a batida.

Quando os bombeiros chegaram ao local, equipes do SAMU já realizavam o atendimento. O médico da Unidade de Suporte Avançado constatou a morte da vítima ainda na cena do acidente.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento veicular para retirar o corpo das ferragens. Em seguida, a vítima foi encaminhada para os procedimentos legais.

O maquinista da locomotiva não se feriu. Equipes da Polícia Militar também acompanharam a ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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