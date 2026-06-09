Um homem de 34 anos, investigado pelo homicídio de um jovem de 23 anos em Ubá, foi preso nesta terça-feira (9) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em 2024, quando a vítima foi morta a tiros em uma via pública da cidade mineira.

De acordo com a Polícia Civil, desde o registro do homicídio foram realizadas diligências, oitivas de testemunhas e levantamentos que permitiram identificar o homem como principal suspeito do crime.

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Com o avanço das investigações, os policiais descobriram que ele havia deixado Minas Gerais e estava escondido no estado do Rio de Janeiro. Após a Justiça decretar a prisão preventiva, as informações foram compartilhadas com a PCERJ, que localizou e capturou o investigado.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

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