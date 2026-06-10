O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Fora de Foco para investigar suspeitas de fraudes e possíveis desvios de recursos públicos em uma entidade assistencial de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A investigação apura repasses que, juntos, ultrapassam R$ 2 milhões nos últimos dois anos. Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além do afastamento temporário de dirigentes e gestores da instituição por determinação da Justiça.

As medidas cautelares foram autorizadas pela 1ª Vara Criminal de Uberaba após pedido do MPMG. Além das buscas em residências de investigados e na sede da entidade, a decisão judicial impôs restrições de acesso a documentos, sistemas internos e movimentação de recursos.

Segundo o Ministério Público, a investigação teve início após uma denúncia recebida em maio deste ano e foi reforçada por análises documentais e depoimentos de testemunhas que trabalhavam na própria instituição.

Entre os possíveis crimes investigados estão estelionato contra entidade de assistência social, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa. Os promotores apuram suspeitas de irregularidades em prestações de contas, cadastramento indevido de beneficiários e possível desvio de recursos destinados a projetos assistenciais, educacionais e de saúde.

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A entidade investigada é o Instituto de Cegos do Brasil Central (ICBC), instituição fundada em 1942 e reconhecida pelo atendimento gratuito a pessoas com deficiência visual em Uberaba e em outros municípios da região.

A operação contou com a participação de membros e servidores do MPMG, com apoio operacional da Polícia Militar de Minas Gerais.

O Ministério Público informou que as investigações continuam e ressaltou que ainda não há conclusão definitiva sobre a responsabilidade dos investigados, que têm garantidos todos os direitos previstos em lei.

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