Um acidente envolvendo cinco veículos deixou duas pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (15), na MG-285, altura do km 85, em Astolfo Dutra.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a colisão envolveu dois caminhões Mercedes-Benz, um automóvel com placas de Piraúba, além de um caminhão-trator com semirreboque licenciado em Dona Euzébia.

De acordo com os levantamentos iniciais, os dois caminhões Mercedes-Benz e o carro seguiam no sentido decrescente da rodovia, enquanto o caminhão-trator trafegava no sentido contrário. Por motivos que serão apurados, o veículo de carga colidiu lateralmente contra o caminhão que transportava pó de pedra para massa asfáltica e, na sequência, atingiu os demais veículos envolvidos.

As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Astolfo Dutra e Cataguases. Todos os veículos e condutores estavam com a documentação regular.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de investigação. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Brigada Civil de Astolfo Dutra também atuaram na ocorrência, realizando a limpeza da pista devido ao derramamento de óleo provocado pelo acidente.

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