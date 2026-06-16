O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) notificou o Itaú para prestar esclarecimentos sobre o fechamento da agência bancária de Resplendor, no Vale do Rio Doce, previsto para ocorrer em 25 de junho. O banco terá 72 horas para apresentar informações e documentos sobre a medida.

A atuação do MPMG foi motivada por denúncias de moradores que afirmam ter sido surpreendidos com o encerramento da única agência bancária da comarca. Segundo as reclamações, clientes enfrentam longas filas na área externa da unidade, exposição ao sol e dificuldades no atendimento, inclusive a idosos e pessoas com prioridade legal.

Entre os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público está a comprovação de que os correntistas foram informados sobre o fechamento com pelo menos 30 dias de antecedência, conforme prevê resolução do Banco Central.

O órgão também cobra explicações sobre a transferência das contas para o município de Aimorés, exigindo que o banco informe se houve autorização expressa dos clientes ou se será garantida a possibilidade de migração para outras instituições financeiras instaladas em Resplendor sem custos adicionais.

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Outra preocupação envolve aposentados e pensionistas do INSS. O MPMG solicitou um plano de transição para esses beneficiários, detalhando como será mantido o acesso aos serviços bancários e se houve comunicação prévia aos clientes afetados.

Além disso, o banco deverá justificar as condições de atendimento registradas nos últimos dias, especialmente as filas externas, o tempo de espera acima do limite legal e eventuais falhas no atendimento prioritário.

Caso as respostas sejam consideradas insuficientes ou não sejam apresentadas dentro do prazo, o Ministério Público poderá ajuizar uma ação civil pública para tentar suspender o fechamento da agência e solicitar a aplicação de multas, além de indenizações por eventuais danos causados aos consumidores.

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