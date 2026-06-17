A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 67 aparelhos celulares e medicamentos de origem estrangeira sem documentação fiscal durante uma fiscalização realizada na BR-381, em Oliveira, na noite da última quinta-feira (11). Os produtos estavam sendo transportados em um ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo e Belo Horizonte.

A abordagem ocorreu por volta das 22h40, no km 609 da rodovia. Após a verificação da documentação do veículo e do motorista, os policiais iniciaram a inspeção no compartimento de bagagens.

Segundo o condutor, algumas encomendas pertenciam a pessoas que não estavam viajando no ônibus e haviam sido embarcadas em uma região conhecida pela comercialização de produtos importados sem regularização fiscal.

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Durante a vistoria, os agentes encontraram quatro caixas contendo aparelhos eletrônicos e outra com medicamentos utilizados para emagrecimento. Entre os itens apreendidos estavam celulares das marcas Redmi, Poco, Realme, Motorola, Nokia, Positivo e iPhones, além de três caixas de medicamentos à base de tirzepatida.

De acordo com a PRF, as mercadorias não possuíam documentação que comprovasse a importação regular ou a circulação legal no país. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal, responsável pelos procedimentos administrativos e fiscais. Ninguém foi preso.

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