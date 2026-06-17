Termina nesta sexta-feira (19), as inscrições para o curso de informática oferecido gratuitamente pela prefeitura de Leopoldina. Se quer aprender a mexer no computador e melhorar o seu currículo, esta é a oportunidade.

Uma parceria entre o Senac, a Prefeitura de Leopoldina e o Sindicomércio oferece o curso de Informática Básica (Sistemas Operacionais e MS Office).As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. No curso, os alunos vão aprender a usar o Windows, a navegar na internet e a criar textos, folhas de cálculo e apresentações de slides.

Leia mais

As inscrições já podem ser feitas até o dia 19 de junho, sexta-feira. Nesta quarta e quinta, podem se inscrever de 8h às 17h e na sexta-feira de 8h às 12h. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do Sindicomércio que fica na Rua José Peres, nº 60, sala 205, Edifício Secol, no Centro de Leopoldina.

Início das aulas

As aulas acontecem de 29 de junho a 23 de julho, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h. São 75 horas de curso. Para participar o candidato precisa ter 14 anos ou mais. É preciso levar os originais do RG e CPF. Atenção: os menores de 18 anos devem ir acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações, os interessados podem entrar em contacto pelo WhatsApp pelo número (31) 3057-8600.

Tags:

Curso | Curso Gratuito | Da | Informática | informática básica | inscrições | leopoldina | MS Office | Prefeitura | senac | Sindicomércio | Vagas | Windows