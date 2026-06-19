Dois homens, de 26 e 30 anos, foram presos por tráfico de drogas na quinta-feira (18), em Conselheiro Lafaiete, após uma ação da Polícia Militar motivada por denúncias sobre a venda de entorpecentes nas proximidades da linha férrea, no Bairro Triângulo. Com a dupla, os policiais apreenderam 57 porções de crack, 30 porções de maconha, 53 porções de cocaína e dois aparelhos celulares.

Durante a fiscalização, os militares flagraram os suspeitos comercializando drogas. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles tentaram fugir a pé carregando sacolas, mas foram perseguidos e abordados em uma área de mata no Bairro Queluz.

Dentro das sacolas, os policiais encontraram os entorpecentes. Segundo a PM, os dois homens confessaram a propriedade e a comercialização das drogas.

Após a prisão em flagrante, os suspeitos foram encaminhados à Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido.

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