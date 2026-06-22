Uma abordagem de rotina na MGC-393 terminou em perseguição, cerco policial e prisão na noite de domingo (21), entre Estrela Dalva e Volta Grande. Um caminhoneiro de 33 anos foi preso em flagrante após ignorar uma ordem de parada e tentar se esconder dentro da cabine do caminhão que ele dirigia.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista furou o bloqueio no km 18. Após ser perseguido e cercado no trevo de Volta Grande, ele trancou as portas do veículo e se recusou a sair. A situação mobilizou reforços policiais de cidades vizinhas e exigiu mais de uma hora de negociação até que o homem finalmente se entregasse.

Drogas e placa adulterada

Dentro da cabine, os militares encontraram haxixe. O caminhoneiro admitiu ter usado a droga enquanto dirigia. A polícia também constatou que a placa dianteira do veículo havia sido dobrada e luzes foram instaladas ao redor para burlar a fiscalização.

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O condutor foi preso por desobediência, adulteração de sinal identificador e direção sob efeito de substâncias psicoativas. O caso agora está com a Polícia Civil.

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