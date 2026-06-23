A Polícia Militar prendeu em Ouro Branco, um homem, de 31 anos, que estava foragido da Justiça do Estado da Bahia. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto expedidos pela Comarca de Eunápolis (BA), ambos pelo crime de roubo.

Além das ordens judiciais pendentes em seu estado de origem, o suspeito é apontado como o autor de um assalto ocorrido em abril deste ano no Bairro Siderurgia, em Ouro Branco. Na época do crime, o homem conseguiu fugir, mas sua comparsa, uma mulher de 32 anos, foi interceptada e presa em flagrante com dois aparelhos celulares roubados.

De acordo com o boletim de ocorrência, logo após a captura do foragido nesta segunda-feira, os militares entraram em contato com as vítimas do assalto local. O homem foi prontamente reconhecido por elas como o autor do crime.

O detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ouro Branco, onde permanece à disposição da Justiça.