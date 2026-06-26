Dois homens, de 38 e 28 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (25), no Bairro Conselho, em Antônio Carlos. Um dos detidos era considerado foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto.

Segundo a ocorrência, denúncias indicavam que o grupo utilizava uma área de vegetação próxima a uma torre de transmissão para comercializar entorpecentes. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir pelo matagal, mas foram alcançados e contidos.

Nas buscas, foram apreendidos oito porções de crack, duas buchas e um tablete de maconha, além de dois aparelhos celulares.

Um homem de 23 anos, apontado como usuário, também foi abordado e encaminhado para as providências cabíveis.

Os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

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