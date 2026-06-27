Uma mulher, de 47 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (26), no bairro São Francisco, em Muriaé, depois que a PM encontrou uma plantação de maconha na casa dela.

A ocorrência teve início depois de uma denúncia anônima informando que a moradora cultivava a substância no imóvel.

Durante a abordagem, a moradora confirmou que fazia o cultivo, mas alegou aos militares que a plantação tinha finalidade estritamente medicinal. Apesar da justificativa, as buscas foram realizadas no imóvel. Foram apreendidos doze pés de maconha, além de um tablete e mais uma porção da droga.

A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Muriaé.

FOTO: Rádio Muriaé - Maconha apreendida na casa da suspeita

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