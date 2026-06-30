Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após furtar um botijão de gás da casa da própria mãe, de 78 anos, em Recreio, na segunda-feira (29). O comprador do objeto, de 52 anos, também foi preso por receptação.

De acordo com a Polícia Militar, a idosa acionou os militares após perceber o furto em sua residência, no Centro da cidade. O suspeito, que é filho da vítima, fugiu e se escondeu na casa de uma ex-companheira, onde foi localizado e preso.

Durante a abordagem, o homem confessou o crime e informou que havia vendido o botijão por R$50.

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Com as informações, os militares localizaram o comprador no distrito de Conceição da Boa Vista. O botijão foi recuperado e o homem também acabou preso.

Segundo a ocorrência, o homem possui registros anteriores por violência contra a mulher envolvendo a própria mãe. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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