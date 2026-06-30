Uma comitiva de técnicos e especialistas do Japão esteve em Barbacena nesta segunda-feira (29) para dar início a um projeto de cooperação internacional voltado para a prevenção de desastres naturais. O objetivo da parceria, firmada junto ao Governo Federal, é aprimorar o mapeamento de áreas de risco e a gestão territorial do município.

A cidade foi escolhida devido às suas características topográficas e aos desafios históricos no controle da ocupação urbana em terrenos acidentados. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, os dados de satélite utilizados atualmente no município precisam de maior precisão para subsidiar obras estruturais e planejamentos de segurança. "Nós temos várias áreas de risco e é um desafio controlar a ocupação urbana nesses locais e conseguir mitigar os danos. Com essa parceria vamos ter acesso a dados mais reais e tomar decisões que façam mais sentido", afirmou o prefeito de Barbacena Carlos Du.

Tecnologia contra deslizamentos

O Japão vai transferir metodologias e tecnologias de monitoramento que já são aplicadas no território japonês para adaptá-las à realidade de Barbacena. O foco do trabalho conjunto será de identificação de novas áreas com potencial de risco de deslizamento, monitoramento de encostas e coleta de informações para substituir ou complementar as imagens de satélite atuais.

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De acordo com o executivo municipal, esta primeira rodada de reuniões técnicas abre caminho para o início das vistorias e dos trabalhos de campo nas regiões mapeadas. Ainda não há um cronograma divulgado sobre a duração total das análises ou o início de possíveis intervenções físicas na infraestrutura urbana.

FOTO: Divulgação - Comitiva dos japoneses em Barbacena

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