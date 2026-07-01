Um homem foi preso em flagrante durante uma operação realizada em São João Nepomuceno, nessa terça-feira (30). Na ação, foram apreendidos armas de fogo, munições, drogas e um semirreboque com indícios de adulteração.

A investigação apontava que uma propriedade na zona rural do município estaria sendo utilizada como possível ponto de desmanche clandestino de veículos. Durante as buscas, foi localizado um semirreboque de fabricação artesanal, sem registro ou identificação e com sinais de adulteração.

No imóvel, também foram apreendidos um revólver, uma espingarda, 13 munições de calibre compatível com uma das armas, uma cartucheira calibre .32, 23 munições de calibre 9 milímetros, de uso restrito, e 20 porções de pedras brutas de substância semelhante à cocaína.

O suspeito foi autuado, em tese, pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas.

As investigações continuam para apurar se o local era utilizado para desmanche clandestino de veículos e identificar possíveis outros envolvidos.

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