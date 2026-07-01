A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (1º) um homem e apreendeu armas de fogo, munições, drogas e um semirreboque com indícios de adulteração durante mais uma etapa da operação Longa Manus, realizada em São João Nepomuceno, na Zona da Mata.

A ação é resultado de investigações iniciadas em Juiz de Fora para apurar crimes de furto, roubo, receptação e desmanche clandestino de veículos. De acordo com a Polícia Civil, levantamentos de inteligência apontaram que uma propriedade na zona rural do município poderia estar sendo utilizada para essas atividades.

Durante o cumprimento das diligências, os policiais localizaram um semirreboque sem identificação e com sinais de adulteração. No imóvel também foram apreendidos um revólver, uma espingarda, 13 munições calibre .32, uma cartucheira do mesmo calibre, 23 munições calibre 9 mm, de uso restrito, e 20 porções de uma substância semelhante à cocaína.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas.

As investigações continuam para apurar a possível utilização da propriedade como ponto de desmanche clandestino de veículos, além de identificar outros envolvidos na prática criminosa.

Tags:

Adulteração | Armas | Drogas | operação | Polícia | Veículos