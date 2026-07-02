Barbacena recebe neste sábado (4), as inscrições presenciais para o concurso Rainha das Rosas & Flores 2026. O atendimento ao público acontece das 9h às 13h, na praça em frente à placa “Eu Amo BQ”, no Centro da cidade.

A iniciativa antecede a seletiva que vai definir as 15 candidatas do evento. A escolha será realizada no domingo (5), a partir das 13h, nas dependências do Automóvel Clube.

Documentos exigidos

Para realizar a inscrição no sábado, as interessadas devem apresentar os documentos originais acompanhados de cópias do RG e CPF e comprovante de residência recente.

Candidatas menores de 18 anos devem apresentar, obrigatoriamente, a cópia dos documentos de identidade (RG e CPF) de um responsável legal.

Cadastro antecipado

Também é possível se inscrever de forma antecipada até esta sexta-feira. O procedimento deve ser feito na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que fica na Praça da Estação que fica na Rua Rodrigo Silva, 257, Bairro do Campo, em Barbacena.

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