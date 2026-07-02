Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (2), após furtar mercadorias em um supermercado no Centro de Cataguases. Além do crime, os militares constataram que o suspeito já era considerado foragido da Justiça.

De acordo com as informações apuradas, a ação foi frustrada no próprio estabelecimento. Com o homem, que é residente do município vizinho de Leopoldina, foram encontrados três peças de picanha, duas barras de chocolate e uma mochila, usada para esconder os produtos. Todo o material foi recuperado.

Foragido da Justiça

Durante a identificação do autor, a equipe policial realizou uma consulta ao sistema e localizou um mandado de prisão em aberto contra o homem.

Por protocolo, ele foi conduzido ao Pronto-Socorro local para a realização do exame médico de praxe e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil de Cataguases. O preso agora permanece à disposição da Justiça.

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