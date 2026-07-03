Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na noite dessa quinta-feira (2), na BR-262, em Martins Soares. Um terceiro envolvido, o condutor do carro, também precisou de atendimento no local.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o condutor da motocicleta foi encontrado já em óbito na rodovia. O garupa, um homem de 24 anos, sofreu politraumatismos e apresentava sinal de “guaxinim” nos dois olhos, sendo encaminhado em estado grave ao Hospital César Leite.

O motorista do carro foi atendido pela ambulância sanitária do município e pelo Cobom. Conforme informações colhidas no local, o veículo chegou a pegar fogo, mas o condutor foi retirado a tempo por profissionais da ambulância antes que as chamas se espalhassem.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

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