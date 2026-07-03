A Prefeitura de Barbacena disponibilizou para a Polícia Militar 105 câmeras de monitoramento de alta tecnologia. Os equipamentos, antes geridos de forma centralizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, agora estão totalmente integrados ao sistema de inteligência da polícia.

O grande diferencial do sistema é o recurso de reconhecimento facial, uma ferramenta de inteligência artificial que otimiza o policiamento e, portanto, a resposta a crimes no município.

A tecnologia já está operando há cerca de uma semana. O funcionamento ocorre por meio da captura de imagens de pedestres nas vias públicas, cujo cruzamento de dados é realizado em tempo real com os arquivos da polícia.

A apresentação do sistema foi feita nesta quinta-feira (2), pelo comandante do 9º BPM, Ten Cel. Cândido e também e o secretário de segurança Pública de Barbacena, Ângelo Pádua.



Como funciona o 'policial virtual'

De acordo com as autoridades, o sistema funciona de maneira automatizada. Sempre que uma pessoa suspeita, como alguém com mandado de prisão em aberto por exemplo é detectada, um alerta é enviado imediatamente às equipes de rua da PM.

"A tecnologia funciona como um 'policial virtual', trazendo segurança e prevenção de crimes", destacou o Tenente Coronel Cândido.

As câmeras serão aplicadas em quatro frentes principais. Na identificação e prisão de foragidos da Justiça, na fiscalização de medidas judiciais, rastreando indivíduos que descumprem restrições de saídas em fins de semana ou medidas protetivas de urgência, além de ajudar no cruzamento de dados para localizar desaparecidos e na identificação de suspeitos de crimes.

Rastreamento de veículos

Além do mapeamento facial, os dispositivos contam com leitura de placas de veículos. A ferramenta permite identificar e emitir alertas automáticos sobre carros ou motocicletas com queixa de furto/roubo, ou que estejam listados como suspeitos de envolvimento em atividades criminosas.

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