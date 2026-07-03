Um homem de 43 anos ficou gravemente ferido depois de ser atropelado por uma motocicleta na Rua Doutor Newton Rezende, no bairro Encoberta, em Muriaé. O motociclista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com a PM, o pedestre sofreu um trauma na face e fratura exposta na perna. Após receber os primeiros cuidados, o homem foi encaminhado ao Hospital São Paulo para receber atendimento médico.

O motorista da motocicleta fugiu. Quando os socorristas do SAMU chegaram para iniciar o atendimento, o condutor já havia desaparecido.

As circunstâncias e a dinâmica do acidente serão investigadas.

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