Um homem de 33 anos foi preso por embriaguez após se envolver em um acidente entre um carro e um caminhão na MG-133, na altura do km 17, em Tabuleiro, na tarde da última sexta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um GM Classic seguia no sentido Ubá–Juiz de Fora quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e bateu com a lateral esquerda do carro na frente de um caminhão que trafegava no sentido contrário.

O motorista do automóvel sofreu um corte na região acima do olho esquerdo e foi a única vítima do acidente, sendo classificado com ferimentos leves. O caminhoneiro, de 63 anos, não se feriu.

Durante o atendimento da ocorrência, os militares constataram sinais de embriaguez no condutor do carro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Ubá, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de Polícia Judiciária.

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