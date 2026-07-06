Uma mulher de 44 anos foi morta pelo marido, de 41, na manhã de sábado (4), no Bairro Bom Pastor, em Cataguases. O crime foi presenciado pelos dois filhos do casal, que estavam na residência. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar, confessou o feminicídio e acabou preso em flagrante.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados via 190 e encontraram a vítima caída no chão da casa, já sem sinais vitais. O óbito foi confirmado por uma equipe do Samu. A causa presumida da morte é asfixia mecânica.
Após o crime, o homem ligou para familiares afirmando que havia cometido "um erro grave" e fugiu do local. Testemunhas relataram ainda que ele tinha um histórico de agressões contra a esposa. As duas crianças que estavam na residência foram acolhidas por familiares.
A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos no local e liberou o corpo para exames no Instituto Médico-Legal (IML).
Durante as buscas, a Polícia Militar localizou o suspeito, que confessou o crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde o caso será investigado.