Um jovem de 20 anos foi assassinado com vários tiros em Além Paraíba (MG), neste final de semana. O crime aconteceu após a vítima marcar um encontro amoroso por meio de uma rede social.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima e um amigo de 21 anos pegaram um carro de aplicativo para ir até o local combinado. Ao chegarem, foram surpreendidos por cinco homens armados e encapuzados. O motorista e o amigo conseguiram fugir no veículo e foram até o quartel da PM pedir ajuda. Já o jovem foi baleado várias vezes e morreu no local.

A perícia apreendeu o celular de uma adolescente de 16 anos na cena do crime. Ela é considerada suspeita de participar da emboscada e está sendo procurada. A polícia segue realizando buscas para identificar os outros envolvidos. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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