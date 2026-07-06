Moradores de Muriaé têm a oportunidade de fazer vários cursos gratuitos. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, liberou um novo lote de vagas para cursos do programa "Minha Vez". Uma parceria com o Senac, IF Sudeste, CDL e outras instituições. As capacitações têm material didático incluso e as vagas são preenchidas por ordem de chegada.

Inscrições até 10/07:

Cuidador de Idosos: Idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Aulas de segunda a sexta, das 19h às 22h.

Programação de Dispositivos Móveis: Idade mínima de 14 anos. Aulas de segunda a sexta, das 19h às 22h.

Preparo de Carnes e Acompanhamento: Idade mínima de 15 anos. Aulas de segunda a sexta, das 18h às 22h.

Técnicas Básicas para Pizzas: Idade mínima de 15 anos. Aulas de segunda a sexta, das 13h às 17h.

Vagas para Modelos Voluntárias

O Centro de Treinamento também está selecionando mulheres para atuar como modelos práticas no curso de Cabeleireiro (atendimento gratuito por ordem de chegada para escova e hidratação, de segunda a quarta, de manhã ou de tarde).

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas presencialmente levando os documentos de identidade (RG e CPF). Para os curso de Cuidador de Idosos, também é necessário apresentar comprovante de residência e histórico ou declaração escolar recente.

Local: Centro de Treinamento Profissional de Muriaé

Endereço: Rua Itagiba de Oliveira, nº 410, Bairro Barra (ao lado do CRAS Barra / após a UPA).

Dúvidas e Informações: Telefone (32) 2020-8113 ou WhatsApp (32) 98831-6390.

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